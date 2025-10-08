В Ярославле открыли Комсомольский мост после ремонта

В Ярославле вечером 8 октября состоялось открытие автомобильного движения по Комсомольскому мосту. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Работы подрядчик ООО «СК Олимп-Строй» должен был завершить до 1 ноября 2025 года, однако в итоге выполнил их с опережением сроков.

«Сегодня мэр Ярославля Артем Молчанов, а также заместитель по вопросам ЖКХ Николай Степанов, директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров и директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев выехали на объект для осмотра результата ремонтных работ»,— говорится в сообщении мэрии.

Подрядная организация за месяц сняла старый асфальт и разрушенную гидроизоляцию, нанесла антикоррозионный слой и два новых слоя гидроизоляции, уложила новый асфальт, восстановила деформационные швы. Завершающим этапом стало нанесение разметки.

Комсомольский мост после реконструкции стоимостью 640 млн руб. был открыт в июле 2018 года. В 2020 году на мосту провалился асфальт на пешеходной части. В ходе карточного ремонта в 2025 году на объекте выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, с 25 июня мост был закрыт для проезда.

Алла Чижова