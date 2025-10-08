Российский рынок акций понес максимальные за полгода потери

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 4,5%, достигнув минимума 2548,37 пункта. Это самое сильное дневное падение за последние полгода. К концу основной сессии индекс снизился на 3,98% и закрылся на уровне 2562,51 пункта.

Все российские акции в составе индекса Мосбиржи завершили сессию в минусе. Наибольшие потери понесли бумаги ПИКа (-9,58%), Группы «Позитив» (-7,11%), АЛРОСА (-5,29%), Московского кредитного банка (-5,11%) и ММК (-5,09%).

9 апреля индекс снизился на 5,37%, достигнув минимума 2598,85 пункта. 7 апреля 2025 года индекс упал на 4,86%, а 5 мая 2025 года — на 3,7%, достигнув 2731,74 пункта.