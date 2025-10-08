Умер театровед Алексей Бартошевич

8 октября в возрасте 85 лет умер театровед, специалист по творчеству Шекспира, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Алексей Бартошевич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Бартошевич

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года. Его отец — Вадим Шверубович, основатель постановочного факультета Школы-студии МХАТ, дед — актер МХАТа Василий Качалов. Учился в ГИТИСе. Дипломная, кандидатская и докторская работы были посвящены творчеству Шекспира.

С 1990-х начал работать на телевидении. Вел научно-популярные программы о Шекспире. Написал с десяток книг о творчестве английского поэта. В 2020 году Алексей Бартошевич стал лауреатом «Золотой маски» за вклад в развитие театрального искусства.