Не райский «Эдем»

Спустя год после мировой премьеры в российский прокат выходит триллер Рона Ховарда «Эдем». Сеансы начнутся с 9 октября. В фильмографии Рона Ховарда более 30 полных метров. Среди них — «Код да Винчи», «Игры разума» и «Гринч — похититель рождества». «Эдем» — его дебютная работа в жанре триллера. В составе ленты: Джуд Лоу , Ана де Армас, Ванесса Кирби и Сидни Суини. Фильм основан на реальных событиях. Две семьи, которые устали от жизни в цивилизации, селятся на острове Флореана в Галапагосском архипелаге. С прибытием на остров австрийской баронессы, решившей построить в райском уголке роскошный отель, начинается серия страшных убийств.

Первый раз российский показ «Эдема» перенесли в августе. В Global Film объяснили это «независящими от компании обстоятельствами». Позже премьеру отложили еще и в конце сентября. При этом в ТАСС сообщали, что прокатное удостоверение оставалось у прокатчиков. Мировые сборы «Эдема» едва достигли $2,5 млн. Бюджет фильма при этом составил $35 млн, по данным Deadline.

При этом в России прокат может стать более удачным, считает редактор «Кинопоиска» Марат Шабаев: «Зарубежный прокат был совсем хлипким, цифры маленькие. Мне кажется, их не очень трудно перекрыть в российском прокате. Кроме того, надо учитывать, что в наших кинотеатрах зарубежных фильмов с голливудскими звездами не так много. В этом плане конкуренция у них значительно ниже, чем за рубежом, где фильмы с одними голливудскими актерами в итоге в прокате соревнуются с картинами с другими артистами. Было несколько примеров даже в этом году, когда зарубежные ленты оказывались успешнее в российском прокате. В частности, "Дракула" Люка Бессона вполне доказывает, что наш зритель не всегда ведет себя точно так же, как зарубежный. У "Эдема", мне кажется, есть все шансы неплохо себя проявить в России».

После мирового релиза картина получила смешанные отзывы. Например, в рецензии издания Variety отмечается, что триллер Ховарда забрасывает зрителей на необитаемый остров с персонажами, которые «с каждой минутой становятся все более неприятными». Кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман считает, что премьера может оказаться неудачной и в России, так как Рон Ховард не смог справиться с жанром триллера: «С одной стороны, это фильм известного голливудского режиссера со звездами, такие ленты сейчас редко попадают в наш прокат. Там и Джуд Лоу, и Ана де Армас. Имя Сидни Суини, наверное, нашему зрителю не особо пока известно.

Но, как мы видим по результатам зарубежного проката, фильм собрал не особо много. Я не думаю, что в российских кинотеатрах у него будет какой-то большой успех. Рон Ховард — слишком психически устойчивый человек и режиссер, чтобы снимать такую историю. Он сам академичный и очень спокойный голливудский постановщик, а эта история немножко в духе "Верного сердца". На мой взгляд, ему не удалось передать все оттенки. Это любопытная история, но, может быть, в руках другого режиссера она могла бы быть более интересной».

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критики оценили успех «Эдема» в 58%, зрители — в 73%. Среди отзывов встречаются замечания об отсутствии какого-либо развития героев, не совсем удачном решении снимать кино по истории, истинных событий которой никто не знает, а также слишком медленной динамике повествования.

