Упрощенка для рабочих специальностей оправдала ожидания

В администрации Санкт-Петербурга посчитали успешным введение в регионе эксперимента по сдаче двух обязательных ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи. Город планировал таким образом упростить поступление в техникумы и колледжи, готовящие специалистов по направлениям, которые необходимы для экономики Петербурга. По итогам приемной кампании власти подсчитали, что зачисление на важные для них специальности увеличилось более чем на 28%. Эксперимент будет продолжаться, заключили в администрации.

Предварительные итоги эксперимента подвела вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на заседании комитета по просвещению Госдумы. В Смольном этот проект называют расширением доступности среднего профессионального образования. Полномочия регулировать поступление в местные колледжи город получил 1 апреля 2025 года, когда был подписан федеральный закон о проведении этого эксперимента. В рамках инициативы школьники сдают только два экзамена — по русскому языку и математике, вместо четырех обязательных дисциплин (два предмета на выбор).

Как уточнили в аппарате вице-губернатора, в эксперименте по сдаче только двух экзаменов ОГЭ для поступления в колледжи участвуют в этом году Петербург, Москва и Липецкая область. В начале октября министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что количество регионов расширится до шести к 2029 году. К уже участвующим проектам добавятся Татарстан, Ростовская и Тюменская области. По данным Минпросвещения, упрощенный формат способствует повышению интереса к колледжам и делает систему СПО более доступной для школьников.

С двумя сданными ОГЭ в городе принимали школьников 29 колледжей. Поступить в колледж с аттестатом после сдачи двух экзаменов в Петербурге можно было по 19 направлениям. Их определили в городской администрации, исходя из потребностей региона в кадрах. «Перечень этих профессий был обсужден с работодателями, с промышленным блоком правительства и экспертами рынка труда»,— уточнила госпожа Потехина.

В список вошли следующие профессии: столяры и плотники, мастера общестроительных, отделочных и декоративных работ, мастера по ремонту систем ЖКХ, электромонтажники, сварщики, контролеры качества в машиностроении, слесари, операторы станков по обработке металла, операторы швейного производства, мастера ландшафта и растениеводства, повара-кондитеры.

Больше всего заявок на поступление в рамках эксперимента подали на специальности «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (1,1 тыс. человек); «повар-кондитер» (1 тыс. человек); «сварщик ручной и механизированной сварки» (844 человека) и др. При этом в Смольном отметили, что особенно этот эксперимент повлиял на программы «мастер растениеводства» (+80% поступивших по сравнению с прошлым годом), «контролер качества в машиностроении» (+69%), «монтажник радиоэлектронной аппаратуры» (+61%), «оператор оборудования швейного производства» (+55%).

«Мы детям, сдавшим два ОГЭ, гарантируем поступление. Если их придет больше, чем есть мест, значит, мы просто эти места будем добавлять. Если вдруг окажется, что мы спланировали, а мест все равно не хватило, мы добавим места»,— отмечала ранее вице-губернатор.

«Предварительные итоги реализации эксперимента демонстрируют положительные результаты. Система поступления стала более гибкой и позволяет учитывать интересы и способности каждого школьника»,— констатируют в аппарате Ирины Потехиной. Там же уточняют, что прием на профессии в учреждения среднего профессионального образования увеличился более чем на 28%. А также сократилось число выпускников девятых классов, не получивших аттестат об основном общем образовании. Без аттестата после экзамена в этом году осталось 574 человека против 1,4 тыс. выпускников годом ранее. При этом 269 человек и вовсе не были допущены к экзаменам, 305 человек не справились с ОГЭ, 213 — остались в девятом классе на второй год.

По данным комитета по образованию, в колледжи и техникумы в 2025 году было подано 138 тыс. заявлений от абитуриентов, то есть почти на 40 тыс. больше, чем в 2024-м. Там для обучающихся было выделено 28,9 тыс. бюджетных мест. Из них около 5 тыс.— в рамках эксперимента с двумя ОГЭ.

«Предварительные итоги реализации эксперимента демонстрируют положительные результаты. В Петербурге созданы все условия для продолжения эксперимента. Город учтет опыт первой приемной кампании, а также расширит список профессий, необходимых для экономики города»,— заключили в Смольном.

Полина Пучкова