Карты Visa и Mastercard с истекшим сроком годности продолжат работать в России, резких шагов по их отключению не будет, заявили в ЦБ. «Когда международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы карты работали, и наши люди ничего не почувствовали»,— сказала глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

«МТС-Банк» совместно с поставщиком кассовых решений компанией Crystal Service Integration первым из российских банков представил оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания в торговых точках. Презентация состоялась на форуме «Финополис-2025». Для совершения покупки клиент должен, как обычно, отсканировать товары на кассе самообслуживания, затем на экране кассы выбрать иконку «Оплата цифровым рублем». Система генерирует QR-код, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения «МТС Деньги» через виджет «Цифровой рубль». После чего в приложении отображаются детали платежа: сумма и получатель. Все операции абсолютно безопасны: касса не хранит и не распознает никаких данных, а выступает исключительно в роли транспорта цифровых рублей из одного кошелька в другой.

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, состояние которого превысило за $1 млрд. Согласно оценке Bloomberg, 40-летний игрок заработал в общей сложности $1,4 млрд. Ранее только семерым атлетам удавалось преодолеть миллиардную отметку, причем уже после окончания профессиональной карьеры. Среди них — легенды баскетбола, гольфа и тенниса Майкл Джордан, Тайгер Вудз и Роджер Федерер.