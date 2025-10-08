Будничный обвал

Российский фондовый рынок пережил сильнейшее падение с сентября 2022 года. За один день индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) потерял почти 4%, откатившись до 2562 пунктов. Инвесторы активно выходили из акций из-за роста напряженности в отношениях между Россией и США. Эффект усиливается техническими факторами, в том числе открытым ранее большим объемом маржинальных позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Регина Труфанова, Коммерсантъ Фото: Регина Труфанова, Коммерсантъ

Начало торгов на Московской бирже 8 октября не предвещало значительных движений. Тем более что предыдущие торговые дни проходили при малой активности и без особой инвестиционной идеи. Поэтому ни подъем на утренней сессии (на 0,2%), ни последующая коррекция в начале основной сессии (на 0,6% в первый час торгов) не вызывали особых опасений. Однако в последующие часы продажи не снижались, а индекс Московской биржи уверенно шел вниз. К 16:00 он уже пересек психологически важную отметку в 2600 пунктов, на которой тормозил в начале недели.

К закрытию основной сессии индекс уже откатился до 2562,51 пункта, оказавшись почти на 4% ниже закрытия предыдущего дня. Тем самым основной фондовый индикатор обновил минимум с 20 декабря минувшего года. Котировки акций наиболее ликвидных бумаг — Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Т-Инвестиций» — потеряли к этому времени 3,8–4,7%. Некоторые менее ликвидные бумаги потеряли в цене до 10%, при этом в аутсайдерах оказались акции компаний строительной отрасли — ПИКа и «Самолета».

Уверенное снижение индекса происходило при высокой активности инвесторов.

Объем торгов акциями, входящими в расчет индекса IMOEX, превысил 100 млрд руб., что почти вдвое выше показателя вторника и является максимальным результатом с 11 августа. Однако два месяца назад индекс уверенно рос в ожидании переговоров президентов России и США на Аляске.

Текущий всплеск волатильности проходил без явных негативных новостей, хотя на постепенно ухудшающемся геополитическом фоне. С конца прошлой недели объектом внимания было обсуждение возможности передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом надежды на деэскалацию выступали одним из ключевых факторов роста российского рынка в последние месяцы. О нарастании напряженности в отношениях двух стран свидетельствовали и заявления замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, в том числе что место проведения российско-американских консультаций по устранению взаимных раздражителей пока не определено, что на принятие решения Вашингтоном о проведении ядерных испытаний «последует зеркальная реакция», что «мощный импульс Анкориджа» оказался «в значительной мере исчерпан».

Падение российского рынка связано с геополитикой, новостями о потенциальной поставке дальнобойных вооружений Украине и заявлениями от МИДа о том, что «здание отношений России и США планомерно рушится, а результаты встречи лидеров двух держав на Аляске исчерпаны», отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Нервозности добавили опубликованные данные по инфляции, которые оказались хуже ожиданий.

По итогам недели, закончившейся 6 октября, она в годовом выражении выросла до 8,08%. Данная тенденция уменьшает вероятность нового снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях и не несет ничего позитивного для рынка.

Эффект усиливали и технические факторы. Как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, было видно большое количество маржин-коллов на рынке как акций, так и госдолга. До последнего времени «инвесторы считали, что рынок уже не может быть ниже, и увеличивали плечо», отмечает он. О значительных покупках акций в сентябре говорят данные Московской биржи и ЦБ, согласно которым чистые вложения физлиц составили почти 43 млрд руб. (без учета вторичного размещения акций ВТБ). Это впятеро превысило результат августа.

И в ближайшие дни снижение может продолжиться. «Возможно, мы увидим рынок еще ниже, но некоторые акции выглядят уже как интересные к покупке. Говорить о развороте я бы пока не стал, но вот отскок возможен»,— отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов. По оценке инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, торги продолжатся в диапазоне 2500–2600 пунктов по индексу Московской биржи.

Виталий Гайдаев