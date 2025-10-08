В Ростовской области создадут яблоневый сад за 9,1 млрд рублей

В Тацинском районе Ростовской области планируют создать интенсивный яблоневый сад площадью 1000 га с общими инвестициями в 9,1 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Юрий Слюсарь и основатель компании «СМ-агро» Сергей Алексеев на агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» в Москве, передает ТАСС.

Яблоневый сад появится на землях старого сада в посёлке Быстрореченском. Проект будет реализован в четыре этапа — начиная с 2026 года ежегодно планируется высаживать по 250 га. Предусмотрено применение современных технологий: плотная посадка, капельное орошение, снегозадержание, внесение биоудобрений и установка шпалерных систем.

Наращивание урожайности рассчитывают проводить поэтапно: в 2027 году ожидается сбор 1,2 тыс. тонн яблок, в 2028 году — 7 тыс. тонн, к 2030 году — 35,5 тыс. тонн. Максимальное плодоношение в 60 тыс. тонн планируется достичь к 2032 году.

Проект предусматривает создание 300 постоянных рабочих мест и привлечение до 2 тыс. сотрудников на сезонные работы. Инвестор также намерен построить современное хранилище с регулируемой газовой средой объёмом свыше 58 тыс. тонн продукции.