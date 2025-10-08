Турция осудила Израиль за задержание «Флотилии свободы» с турецкими депутатами

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что 21 гражданин страны, включая трех депутатов, находятся на борту перехваченной израильскими ВМС «Флотилии свободы», которая направлялась в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи. Он назвал произошедшее неприемлемым и призвал Израиль как можно скорее освободить задержанных.

«Мы советуем Израилю образумиться. Задержание наших братьев и сестер, являющихся депутатами Великого Национального Собрания Турции и находящихся под защитой, уже как минимум потому что они находились в международных водах, совершенно неприемлемо. Турция не потерпит этого»,— сказал Нуман Куртулмуш на заседании парламента (цитата по Anadolu).

Группа судов, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, была перехвачена израильскими силами в международных водах 8 октября. Израиль сообщил, что «очередная тщетная попытка прорвать законную морскую блокаду» не удалась, а присутствовавших на борту активистов в скором времени депортируют.

Лусине Баласян