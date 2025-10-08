Медицина здесь всесильна

Депутат заксобрания Пермского края Николай Благов, выкупивший летом у группы «Тенториум» термы «Апи СПА», решил перепрофилировать их в реабилитационный центр под названием «Курорт Сити». Там будут предоставляться традиционные и инновационные медуслуги. Запустить проект планируется в 2026 году. Медицинское направление в здравнице будет курировать экс-спикер Пермской гордумы Юрий Уткин. По его словам, сейчас идет процесс получения необходимых лицензий и формирования штата. Эксперты считают, что центр будет пользоваться спросом за счет уникальных услуг, однако при реализации проекта его авторы могут столкнуться с нехваткой квалифицированных кадров.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Юрий Уткин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О планах перепрофилировать курорт «Апи СПА» в реабилитационный центр «Ъ-Прикамье» сообщил депутат Законодательного собрания Прикамья, бизнесмен Николай Благов. По его словам, на базе бывших терм, которые он выкупил у группы «Тенториум», будет организован центр «Курорт Сити» с несколькими направлениями реабилитации. В частности, в здравнице будут представлены апитерапия (лечение пчелами), лечебные ванны, а также программа управления сном, которая, по словам господина Благова, практикуется в основном в столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

Лечебная организация будет доступна как для жителей Пермского края, так и для гостей из других регионов в рамках путевок. «Сейчас мы делаем для здания колерный паспорт. Хотим сделать из старого курорта красивый, современный центр. Он находится в благоприятной локации — рядом располагаются Черняевский лес и Балатовский парк»,— подчеркнул господин Благов. Запуск проекта предполагается в 2026 году. При этом все запланированные работы по оснащению и реконструкции курорта могут быть завершены в течение десяти лет. Точный объем инвестиций он не уточнил.

Напомним, семья Николая Благова полностью выкупила курортный комплекс «Термы Тенториум» в августе этого года. Ранее его единолично контролировал основатель группы «Тенториум» Раиль Хисматуллин.

По словам Николая Благова, обновленной здравницей будет управлять ООО «Термы Плюс», которое было зарегистрировано в мае этого года. Единоличным учредителем общества является его дочь Анастасия Зайцева. Генеральным директором выступает Юрий Меньшиков. Отдельно господин Благов добавил, что заместителем руководителя по медицине назначен бывший председатель Пермской городской думы, выпускник Пермского медуниверситета 1987 года Юрий Уткин. Сейчас он занимается получением соответствующей лицензии на медицинскую деятельность организации, а также формированием врачебного штата.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» господин Уткин, в этом месяце планируется получить лицензии по нескольким традиционным меднаправлениям: терапевтический профиль, кардиология, неврология, гастроэнтерология, диетология, физиотерапия. Он подчеркнул, что кроме традиционной медицины в здравнице будут предоставляться «эксклюзивные услуги». Речь идет в том числе о флоатинге, который предполагает комплексное лечение бессонницы и стресса. Особое внимание будет уделено диетологическому направлению. «В планах также сотрудничество с крупными компаниями в рамках реализации ДМС»,— добавил Юрий Уткин.

«Термы Тенториум» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской водогрязелечебницы, который группа предприятий приобрела в 2002 году. После этого комплекс был серьезно реконструирован. По данным сайта компании, сейчас там расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также SPA-центр, несколько видов бань и саун, гостиница. Согласно открытой информации, на территории курорта «Апи СПА» находятся пять источников минеральных вод глубиной до 1,5 км. При этом часть из них схожа по составу с водой Мерт­вого моря. Другим природным лечебным фактором санатория является грязь озера Ключи. В здравнице действуют единственный на Урале многопрофильный Центр апитерапии и водогрязелечения, а также Центр тибетской медицины. Курорт состоит из четырех корпусов, столовой, конференц-зала, сауны с бассейном, фитобара, видеозала, бильярда, музея пчеловодства.

Заместитель генерального директора по медицинской части курорта «Ключи» Анна Колесова говорит, что, учитывая все запланированные услуги и направления реабилитационной деятельности, новый курорт может рассчитывать на высокий спрос со стороны жителей Прикамья. Она добавила также, что для полноценной деятельности здравницы необходимо получить не только медицинскую лицензию на все виды деятельности, но и попасть в государственный реестр санаторно-курортных организаций, что может занять немалое количество времени.

По словам главного врача пермского санатория «Лесная поляна» Василия Назаренко, востребованности курорта может поспособствовать его удобное и доступное расположение в черте города. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что такие масштабные медицинские проекты требуют не только больших финансовых вложений, но и привлечения высоко­квалифицированных специалистов, которых сейчас на рынке труда найти довольно сложно.

Анастасия Леонтьева