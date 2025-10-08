Ученые Татарстана и Индии получат 21 млн рублей на препараты против рака

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) вместе с индийскими институтами получит грант на разработку препаратов против рака. Финансирование составит 21 млн рублей — 7 млн руб. ежегодно в течение трех лет. Об этом сообщила и.о. ректора КГМУ Диана Абдулганиева на бизнес-форуме «TIME: Татарстан – Индия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан и Индия получат 21 млн рублей на препараты против рака

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татарстан и Индия получат 21 млн рублей на препараты против рака

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

КГМУ подписал рамочные соглашения с тремя индийскими вузами: Институтом медицинских и технических наук Савита, Индийским научно-исследовательским и образовательным институтом в Калькутте и Индийским технологическим институтом в Харагпуре.

Проект будет реализован на средства гранта V совместного конкурса Российского научного фонда и министерства науки и технологий Индии. С российской стороны работу возглавит профессор КГМУ Сергей Бойчук, с индийской - профессор Индийского научно-исследовательского института в Калькутте Ариндам Мукхерджи. Грант может быть продлен еще на два года.

Цель проекта - создание препаратов для лечения злокачественных опухолей, устойчивых к существующей терапии. «Опухоли начинают приспосабливаться к лечению, что побуждает врачей-клиницистов искать новые методы», — пояснил Сергей Бойчук. По его словам, разработка препарата с момента открытия молекулы занимает от 7 до 10 лет.

Ученые уже провели скрининговые исследования и выявили наиболее эффективные соединения. За три года планируется исследовать их эффективность в борьбе с опухолями и провести большую часть клинических исследований, которые позволят в дальнейшем организовать клинические испытания.

Бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность» проходит в Казани 8-9 октября при поддержке правительства Татарстана и посольства Индии в России.

Анар Зейналов