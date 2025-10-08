Себестоимость строительства в России выросла на 90% за пять лет

За последние пять лет накопленная инфляция в России составила 49%, а цены на новостройки выросли на 80%, рассказал управляющий директор ГК РКС Девелопмент Петр Власенко. При это рост себестоимости строительства за тот же период оказался значительно выше и достиг 91%, отметил он.

«Себестоимость строительства растет, причем непрерывными темпами. Раньше можно было посчитать финмодель, накрутить свою маржу и люди покупали. Сейчас у нас есть потолок, от которого мы отталкиваемся. Мы исходим из того, сколько может заплатить потребитель, и пытаемся попасть в сужающуюся дельту себестоимости. При этом нужно предлагать интересные конкурентные продукты»,— рассказал господин Власенко на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

По словам господина Власенко, темпы роста себестоимости строительства опережают темпы роста цен на новостройки по нескольким причинам. Среди них — дефицит рабочей силы и затоваренность жилья. Кроме того, относительно низкий спрос и сохранение заградительного уровня ключевой ставки сдерживают повышение цен на первичном рынке.

Себестоимость строительства одного квадратного метра жилья в Москве в сентябре составила 158,3 тыс. руб. Это на 8,2% больше, чем в январе (145,7 тыс. руб.), следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как ранее писал «Ъ», в сентябре 2025 года средняя стоимость новостроек в Москве оказалась на 47,8% выше, чем в домах, построенных позже 2020 года. В некоторых районах — преимущественно в центре города — ценовой разрыв составляет более 300%. По мнению аналитиков, застройщики могут повышать цены за счет более привлекательных условий ипотеки, в то время как продавцы вторичной недвижимости лишены таких инструментов.