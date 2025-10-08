Кремль объявил о начале государственного визита Путина в Таджикистан

В Кремле сообщили о начале государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Кремля в Telegra,-канале. Пост сопровождается видео, на котором видно, как выстраивается караул, который будет встречать российского лидера.

«Начинается государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Визит Владимира Путина в Таджикистан продлится три дня: с 8 по 10 октября. Сегодня после церемонии возложения венка российский президент посетит неформальный обед с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. В четверг президенты проведут официальные переговоры в две фазы: сперва тет-а-тет, а после — в расширенном составе, при участии делегаций.

В Душанбе президент России также примет участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия». Участники обсудят вопросы региональной безопасности, включая ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По завершении мероприятия ожидается принятие лидерами итогового коммюнике. 10 октября Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Анастасия Домбицкая