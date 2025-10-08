Путин в Таджикистане встретится с Алиевым

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан, куда он прибыл 8 октября, проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом. На следующий день он примет участие во втором саммите «Центральная Азия--Россия», а 10 октября — в заседании Совета глав государств СНГ. Ильхам Алиев также поучаствует в мероприятии.

Владимир Путин говорил, что, хотя в отношениях России с Азербайджан есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай в сентябре пересекался с Ильхамом Алиевым и перекинулся с ним парой слов. При этом личной встречи, как с главами других государств, между лидерами не было.

Лусине Баласян