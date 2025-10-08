В России с начала года произошло почти 100 тыс. аварий

ГИБДД России опубликовала данные о состоянии аварийности за девять месяцев 2025 года. Всего за этот период произошло 94,8 тыс. ДТП (–2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 10 тыс. человек (–3,4%) и ранено 117,7 тыс. (–3%). Основная часть аварий — 61,3 тыс.— произошла на дорогах местного значения, остальные — на федеральных, региональных или межмуниципальных трассах.

На фоне снижения общего уровня аварийности наблюдается ряд негативных трендов. Так, на 26% (до 10,4 тыс.) выросло число аварий на региональных и межмуниципальных дорогах в границах населенных пунктов. На 10,2% (до 2,53 тыс.) увеличилось количество ДТП, в которых транспортными средствами (мопедами, мощными электросамокатами или питбайками) управляли несовершеннолетние. Фиксируется также 5,7-процентный рост число происшествий, в которых пострадавшие дети возрастом до семи лет перевозились без автокресла.

Наибольшее число ДТП традиционно происходит в субъектах федерации с большим автопарком. 6,1 тыс. аварий зарегистрировано в Москве, 4,3 тыс.— в Краснодарском крае, 3,3 тыс.— в Нижегородской области, 2,7 тыс.— в Московской области. Больше всего погибших на дорогах — в Краснодарском крае (532 человека), Подмосковье (514), Ростовской области (324) и Башкирии (324).

Аварийность на дорогах РФ, напомним, ежегодно сокращалась с 2014 по 2022 год. В 2023 году был зафиксирован 4,5-процентный рост, который власти объясняли в том числе перераспределением грузовых потоков с запада на восток (из-за закрытия границ) и ростом популярности автотуризма. К изменению транспортных потоков оказалась не готова дорожная инфраструктура, поясняли в Госавтоинспекции и Минтрансе. В 2024 году ситуация стабилизировалась.

Иван Буранов