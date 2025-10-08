ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологическое решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. Презентация нового устройства и сценария оплаты прошла на «Финополисе-2025». Клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент. Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста.

BMW показала новую электрическую доску для сапсерфинга. Цена новинки стартует от €3,99 тыс. В компании отмечают, что мотор работает практически бесшумно и может разогнать сапборд до 7,5 км/ч (4 узла), также он способен автоматически накачивать доску.

Банк ДОМ.РФ презентовал новый способ оформления банковских продуктов в онлайн-режиме. Сервис включает открытие текущего счета для новых клиентов с подтверждением личности и оформление сберегательного продукта. На первом этапе технология доступна при оформлении вкладов.