Пиццу собрали по кускам

Из-за высоких убытков производителя замороженной пиццы «Ямм пицца» основатель компании Вадим Кухарь вышел из состава учредителей. Его доля в 20% перешла компании, которая теперь стала единственным владельцем бизнеса. В целом сегмент производства замороженных пицц привлекателен для инвесторов из-за роста спроса со стороны потребителей на такую продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основатель производства замороженных пицц «Ямм пицца» Вадим Кухарь вышел из проекта. Его доля в размере 20% в ООО «Ямм пицца» 6 октября 2025 года перешла мажоритарному владельцу компании ООО «Продукты питания», обнаружил “Ъ” в СПАРК. В компании «Ямм пицца», Вадим Кухарь и владелец ООО «Продукты питания» — ООО «Сигнал менеджмент» — не ответили на запрос “Ъ”.

Производство «Ямм пицца» расположено в подмосковном Краснознаменске. По собственным данным, поставляет продукцию в сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», сервисам «Самокат», Ozon. В 2024 году выручка ООО «Ямм пицца» составила 88,1 млн руб., чистый убыток составил 122,7 млн руб. Ранее компания также развивала сеть пиццерий в Петербурге, однако сейчас на геосервисах не было обнаружено ни одной работающей точки.

Владелец ООО «Ямм пицца» — ООО «Продукты питания» — контролируется закрытым паевым инвестфондом «Сигнет-инвестиции 1» под управлением ООО «Сигнал менеджмент». Эта компания в свою очередь принадлежит Павлу Полухину.

Выход из компании Вадима Кухаря, скорее всего, был предусмотрен изначальными условиями сделки, не исключает инвестбанкир Илья Шумов. По его словам, фонды предпочитают заходить в проекты постепенно, оставляя собственника в компании на часть доли и заключая опционы на выкуп его части бизнеса в будущем. Учитывая, что «Ямм пицца» убыточна с 2022 года, скорее всего сумма сделки были символическая — на уровне нескольких миллионов рублей, считает эксперт.

Иногда большие убытки у компаний говорят о фазе активных инвестиций — например, в производственные мощности, маркетинг и продвижение бренда в федеральных сетях, отмечает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов. В сегменте собственных торговых марок и масс-маркета часто требуется значительный объем промоскидок, ретробонусов и отсрочек платежей поставщикам, что временно создает кассовый разрыв, поясняет эксперт.

Дополнительно, по словам господина Суворова, на финансовый результат могли повлиять списания на оборудование, складские остатки и переоценку запасов. Илья Шумов не исключает, что «Ямм пиццу» просто опередили конкуренты, например, бренд Zotman. «Ямм пицца» подала заявку на регистрацию товарного знака Votvam pizza, который очень созвучен с Zotman pizza.

В то же время рынок замороженной пиццы выглядит инвестиционно привлекательным, учитывая растущий интерес потребителей к готовой еде, считает Илья Шумов. По данным Infoline, продажи готовой еды в торговых сетях по всей России в денежном выражении выросли на 30,8%, в 2025 году ожидается рост еще на 33,9%. Аналогичный рост показывают продажи замороженной пиццы. По подсчетам NTech, в январе—июне 2025 года объем реализации продукта вырос на 16% в килограммах и на 32,7% в деньгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако производство такой продукции остается низкомаржинальным: себестоимость сырья, требования ритейла к промо, а также расходы на логистику съедают большую часть прибыли, говорит Артем Суворов. В целом рынок привлекателен для крупных игроков с устойчивыми контрактами с сетями и с возможностью масштабировать производство, но вряд ли для малых независимых производителей, считает он.

Дарья Андрианова