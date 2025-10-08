В Совфеде проработают меры по развитию системы медиации при разводах

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитетам по экономической и социальной политике проработать предложения по укреплению браков, в том числе по развитию системы досудебной медиации при разводах и программ психологической помощи. С такими предложениями выступил сенатор Иван Евстифеев на пленарном заседании 8 октября.

Господин Евстифеев в качестве одной из эффективных мер в этой сфере назвал увеличение госпошлины за развод. По его словам, такое решение снизило число разводов в стране. «Эта положительная динамика показывает, что материальная мотивация тоже играет определенную роль, определенный тормоз, побуждая супругов приложить больше усилий для сохранения семьи»,— указал сенатор (цитата по ТАСС).

После его выступления госпожа Матвиенко дала соответствующие поручения комитетам. Она в том числе попросила учесть «все разумные предложения» в рамках демографической политики.

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно в том числе в связи с расторжением брака. Процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора. В сентябре 2024 года «Ъ» писал, что вопрос об обязательной процедуре медиации прорабатывается в Минюсте. В июне этого года о необходимости сделать процедуру обязательной заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

Полина Мотызлевская