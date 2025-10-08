СКР: взрывчатку для теракта, в котором погиб генерал Кириллов, привезли из Польши

Следственный комитет завершил расследование дела о теракте, совершенном против командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Как сообщила пресс-служба ведомства, организаторы переправили компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ) из Польши на территорию России под видом бытовых предметов.

По данным СКР, осенью 2024 года преступники спланировали доставку взрывчатки, замаскированной в бытовые предметы, и передали ее Роберту Сафаряну, который хранил компоненты у себя в квартире, арендованной вместе с Рамазаном Падиевым и Батуханом Точиевым. По команде украинских кураторов взрывчатку передали Ахмаджону Курбонову, который собрал СВУ и прикрепил его к самокату возле дома Кириллова на Рязанском проспекте в Москве.

17 декабря 2024 года Курбонов дистанционно привел взрывчатку мощностью от 200 до 300 граммов тротила в действие, в результате чего генерал Кириллов и его помощник погибли. Взрыв причинил ущерб 27 квартирам и 13 автомобилям. Ахмаджон Курбонов был задержан, а Рамазан Падиев, по данным следствия, признался, что ему обещали $100 тыс. и выезд в Европу за участие в теракте. Также арестован Батухан Точиев.