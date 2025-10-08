Глава МВФ Георгиева: неопределенность — новая норма в мире

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на выступлении в Вашингтоне заявила, что «неопределенность — новая норма» в мировой экономике.

Госпожа Георгиева также отметила рост общественного недовольства во многих странах: «Многие люди во многих местах, особенно молодые, выплескивают свое разочарование на улицы. От Лимы до Рабата, от Парижа до Найроби, от Катманду до Джакарты — все они требуют улучшения возможностей». При этом, по мнению главы МВФ, мировая экономика продемонстрировала удивительную устойчивость в условиях начатой президентом США Дональдом Трампом торговой войны — американской экономике удалось избежать рецессии, а мировая, по прогнозам, «лишь немного замедлится в этом и следующем году».

В июле МВФ представил прогноз о том, что мировой ВВП в текущем году вырастет на 3% — чуть меньше, чем 3,3% в 2024-м. «Прежде чем вы вздохнете с облегчением, пожалуйста, учтите: глобальная устойчивость еще не прошла однозначную проверку. И есть признаки, что такая проверка ей предстоит»,— отметила при этом госпожа Георгиева. По ее мнению, пока еще не проявились все возможные негативные последствия пошлин, введенных в этом году властями США.

Глава МВФ сделала эти заявления незадолго до ежегодной сессии, которую проводит эта организация и в которой участвуют министры финансов и главы ЦБ многих стран. Мероприятие пройдет с 13 по 18 октября.

Яна Рождественская