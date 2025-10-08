На Ставрополье на благоустройство сельских территорий направят 17 млн рублей

Более 17 млн руб. в Ставропольском крае направят на благоустройство семи сельских территорий в 2026 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные заместителя министра сельского хозяйства региона Артема Ильина.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Замминистра отметил, что в 2025 году полностью завершены пять проектов по благоустройству в селах Труновского, Красногвардейского и Изобильненского округов. Вскоре будет окончен ремонт еще одного объекта в Изобильненском округе.

Жители этих территорий получили благоустроенные места отдыха.

Помимо этого, в 2025 году были улучшены жилищные условия пяти семей из Александровского, Апанасенковского, Кировского и Курского округов.

Комплексное развитие сельских территорий в Ставропольском крае ведется последние шесть лет в рамках соответствующей госпрограммы, регионального проекта и по поручению главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Наталья Белоштейн