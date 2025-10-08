Visa и Mastercard отсчитывают время

В России должны окончательно прекратить обслуживать Visa и Mastercard. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. Он рассказал в интервью РБК, что сроки действия сертификатов безопасности у всех чипов этих систем истекли еще 1 января 2025-го. Прежде в ЦБ сообщали, что проблема затронула только часть карт. По словам господина Дубынина, оператор вместе с участниками рынка намерены направить регулятору предложения, как и когда начать выводить из оборота Visa и Mastercard.

Сейчас банки продлевают срок действия этих платежных инструментов на свое усмотрение. Ими до сих пор пользуются десятки миллионов клиентов, поэтому массовый переход на отечественные аналоги обойдется в миллиарды рублей, говорят источники “Ъ FM” в отрасли. У игроков рынка действительно не хватает ресурсов, чтобы полностью отказаться от Visa и Mastercard, отметил глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров: «По большому счету Visa и Master ушли в небытие с 2022 года, когда соответствующие платежные системы покинули Россию. На сегодня эти карты работают по правилам платежной системы "Мир", несмотря на то, что на них написано. С точки зрения сроков действия сложно сказать, насколько критично то, что у данных карт истекли выданные недружественными юрисдикциями сертификаты безопасности.

Это не означает, что они стали неработоспособными или как-то критически повысилась их уязвимость. Система безопасности, которая действует в отношении операций с платежными картами, достаточно эшелонирована, и существенных угроз безопасности выявлено не было.

Процесс замены карт будет происходить постепенно, тем более у нас на сегодня не решена проблема с дефицитом чипов, что тоже не позволяет в один момент все это сделать. Сейчас при выдаче карты "Мир" вы оплатите стандартный тариф, никаких дополнительных наценок не будет. Но вряд ли банки станут делать какую-то скидку при замене, потому что в принципе это такая достаточно штатная операция».

В июле 2025-го Центробанк сообщил, что планирует вывести из оборота карты с истекшим сроком годности. Намерение объяснили борьбой с мошенничеством. При этом регулятор создал условия, чтобы 99% терминалов в России продолжали принимать платежи по Visa и Mastercard. Но это несет в себе большие риски как для клиентов, так и для банков, считает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «Данный шаг в принципе давно логично назрел, поскольку здесь не только риски мошенничества существуют, но и определенные правовые моменты возникают. Ушли Visa и MasterCard, на основании чего они обслуживаются в России? И самое главное — по каким правилам? В статистике мошенничества НСПК эти карты не учитываются. К кому обращаться с точки зрения разрешения каких-то конфликтных ситуаций или за консультациями?

Получается, что платежные системы ушли, а их правила действуют. Так вышло, что из-за пандемии COVID-19, а потом в связи с решением Visa и MasterCard возможность заменить карты была утрачена. Поэтому предпринимались усилия для того, чтобы срок безопасности этих платежных инструментов в принципе не проверялся. Банки дорабатывали программное обеспечение своих терминалов, но если на каком-то из них эта функция реализована не была, то карта будет проверяться и операция по ней не пройдет, последует отказ».

В свою очередь, глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, отвечая на вопрос журналистов на форуме «Финополис-2025, заявила, что карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в России и резких шагов по их отключению не последует. Тем временем глава Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил создать платежную систему, которая станет альтернативой «Миру». Его инициативу поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Никита Путятин