В Махачкале из-за ремонта закроют железнодорожные переезды

В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 2 км перегона Шамхал — Буйнакск в поселке Шамхал, движение автотранспорта на железнодорожных переездах 2268 км и 2 км будет закрыто. Об этом сообщила пресс-служба МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства» администрации Махачкалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переезды будут закрыты с 22:00 10 октября по 8:00 11 октября. Движение автотранспорта будет осуществляться через поселок Семендер.

В учреждении просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута движения.

Наталья Белоштейн