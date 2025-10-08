В Орле приостановили работу оборудования производителя изделий из асфальта

Северный райсуд Орла на 90 суток приостановил работу асфальтосмесительной установки на производственной площадке тульского ООО «Жилстройиндустрия» за нарушения при эксплуатации газоочистного оборудования (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, максимальное наказание для юридических лиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Проверка надзорного ведомства показала, что компания использует асфальтосмесительную установку, которая выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Из-за ненадлежащего использования и обслуживания оборудования для очистки газов предприятие допустило сверхнормативные выбросы вредных веществ в воздух. Это подтвердили лабораторные исследования, проведенные в сентябре 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Жилстройиндустрия» было зарегистрировано в Орле в ноябре 2010 года, в 2015-м сменило юридический адрес на тульский. Основной вид деятельности — производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный собственник — Расул Абдурахманов. По итогам 2024 года выручка компании составила 460 млн руб., чистая прибыль — 4,8 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 658 млн руб. и 19 млн руб. соответственно.

Егор Одегов