Глава МВФ Георгиева назвала рост спроса на золото «тревожным» сигналом

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на выступлении в Вашингтоне заявила, что рост мирового спроса на золото является «тревожным» сигналом о возможном испытании устойчивости глобальной экономики.

«Устойчивость глобальной экономики еще не была полностью проверена. Имеются тревожные сигналы того, что это испытание может наступить. Достаточно взглянуть на растущий мировой спрос на золото»,— подчеркнула госпожа Георгиева (цитата по «РИА Новости»).

Кристалина Георгиева отметила, что запасы монетарного золота уже превысили пятую часть официальных золотовалютных резервов мира, что отчасти связано с ростом геополитических рисков. Также она указала на «исключительно высокую неопределенность» в мире, которая стала нормой и продолжит расти. Рост неопределенности связан с глубокими изменениями в геополитике, технологиях и демографии.

За последние дни стоимость золота достигла исторического максимума. Так, 7 октября цена на Нью-Йоркской товарной бирже впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию.