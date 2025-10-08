Подрядчик взыскивает с пермской дочки «Газпрома» 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО «Спецмонтажсервис» к ООО « Газпром газораспределение Пермь», обратил внимание «Интерфакс». Заявитель добивается взыскания с пермской дочки «Газпрома» 1,7 млрд руб. Речь идет задолженности по договорам подряда и процентах за пользование чужими денежными средствами.

В ООО « Газпром газораспределение Пермь» суть иска не прокомментировали, но отметили, что ведут работу по урегулированию сложившейся ситуации.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. В составе общества 6 филиалов и дочернее предприятие АО "Пермгазтехнология". Компания эксплуатирует около 16 тыс. км газопроводов. Выручка по ООО по итогам года составила 5,8 млрд руб., чистый убыток — 246 млн руб.

ООО «Спецмонтажсервис» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании является Михаил Опарин. Выручка общества от продажи в 2024 году составила 1,561 млрд руб., чистая прибыль — 248,16 млн руб.