В зоопарк Симферополя привезли конфискованного из частного дома льва

В Симферопольский зоопарк привезли льва по кличке Симба, конфискованного по решению суда из частного дома в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора РФ. По информации ведомства, хищник незаконно содержался в домовладении хутора Красночервонный.

«В результате внепланового инспекционного визита Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора было принято решение об изъятии животного и передаче его в специализированное учреждение на период судебных разбирательств»,— уточнили в Росприроднадзоре.

Александр Дремлюгин, Симферополь