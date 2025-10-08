«Вывод неутешительный»

МИД России предостерег Белый дом от поставок Киеву ракет Tomahawk. В Москве также констатируют, что не получили от США конкретного ответа на предложение Владимира Путина отстрочить на год прекращение Договора о стратегических наступательных вооружениях. Вину за ухудшение отношений с Америкой замминистра иностранных дел Сергей Рябков возложил на деструктивные силы Европы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россию подталкивают к смягчению позиции по Украине.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вслед за Кремлем так называемые острые вопросы международной повестки дня прокомментировал МИД Российской Федерации. Главная тема остается прежней — Tomahawk для Украины. Дональд Трамп, как известно, выступил в своем стиле: решение подвесил, не сказал ни да ни нет. Можно рискнуть предположить, что глава Белого дома добился своей цели, если он, конечно, таковую ставил. Возникло напряжение и ощущение тревожной неопределенности, что на порядок хуже, чем свершившийся факт, даже самый горький.

С одной стороны, носителей для них нет и нужна подготовка, с другой, может быть, они уже доставлены по адресу. К слову, в Москве такой вариант не исключают. Белый дом при этом молчит. Сейчас на первом плане Ближний Восток, а дальше — Нобелевская премия. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, РФ призывает США проявить ответственность. Tomahawk не могут полететь без поддержки американских военных специалистов, об этом в Москве знают. Поэтому Вашингтон должен понимать последствия и воздержаться от опрометчивого шага.

Следующий негативный момент: Москва так и не получила субстантивный ответ от США на предложение Владимира Путина о продлении на год Договора о стратегических наступательных вооружениях. Американский президент лишь на словах отметил, что идею поддерживает, назвал предложение хорошим, но конкретных дел за этим не последовало. И в этой части ситуация подвешена, никакой определенности.

В целом вывод неутешительный — мощный импульс Аляски в значительной мере исчерпан. Но виноваты в этом по большей части европейцы, это результат их деструктивной деятельности.

Разгадать эту комбинацию большого труда не составляет: с высокой долей вероятности от Кремля добиваются смягчения позиции по Украине. В Москве, видимо, не собираются этого делать. Однако от прямой критики Дональда Трампа пока воздерживаются. На сегодня главный враг — неконструктивные силы в Европе. Между тем Госдума денонсировала соглашение между РФ и США от 2000 года об утилизации плутония. Причина — невыполнение Америкой условий российской стороны. Можно считать это ответом и началом разрушения всего положительного, что было достигнуто в последние месяцы. Но надежда на Дональда Трампа по-прежнему живет. Интересно, иссякнет ли она и когда это произойдет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе