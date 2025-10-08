ХК «Автомобилист» победил пятый раз подряд, обыграв СКА в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл петербургский СКА в овертайме в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились Егор Черников и Роман Горбунов. У гостей шайбу забросил Сергей Сапего.

По итогам встречи екатеринбуржцы заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции (19 очков), СКА — на седьмом месте на Западе( 13 очков).

Следующий матч «Автомобилист» проведет на своем льду 10 октября против омского «Авангарда».

Полина Бабинцева