Минпромторг решил увеличить финансирование программ по спросу на автомобили

Министерство промышленности и торговли России готовит поправки ко второму чтению проекта бюджета, чтобы увеличить финансирование программ поддержки спроса на автомобили в 2026 году. Об этом сообщил министр Антон Алиханов.

В текущей редакции законопроекта на 2026 год предусмотрено 17 млрд руб. на льготный лизинг и 20 млрд руб. на льготное автокредитование. Господин Алиханов отметил, что в этом году объем средств уже увеличен по сравнению с 2024 годом, но в первичной редакции на 2026 год наблюдается снижение из-за текущих бюджетных возможностей.

«Пока что порядка 17 млрд руб. предусмотрено на льготный лизинг и 20 млрд руб. на льготное автокредитование. Однако ко второму чтению мы уже будем готовы представить поправки, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования на эти инструменты»,— заявил министр (цитата по ТАСС).