Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил объекты ведомства в Таджикистане, включая 201-ю военную базу и оптико-электронный узел. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время визита Андрей Белоусов проверил оснащенность подразделений базы современным вооружением и техникой. Ему доложили о доработках, которые проводят военнослужащие с учетом опыта специальной военной операции, включая установку средств защиты от дронов.

Министру обороны продемонстрировали беспилотные летательные аппараты и современные средства противодействия им.