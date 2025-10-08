Нижегородского активиста Андрея Сорочкина осудили на 10 лет за убийство отца

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил оппозиционного активиста Андрея Сорочкина к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), сообщили в региональном СУ СКР.

Суд установил, что в ноябре 2024 года 62-летний нижегородец задушил своего отца, который не мог защитить себя в силу возраста и физического состояния, в квартире на улице Минина, вывез тело на дачу, расчленил и сжег. Вину Андрей Сорочкин признал, уточнили в прокуратуре.

До убийства отца Андрей Сорочкин участвовал в митингах против действующей власти, выходил на одиночные пикеты, публично выступал против спецоперации на территории Украины. Несколько раз привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

