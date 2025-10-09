Аграриям добавят цифры

Государство намерено продолжить «гибкую и системную» поддержку аграриев, заявил 8 октября на профильной выставке «Золотая осень» премьер-министр Михаил Мишустин. Помощь властей, в частности, получат производители ветеринарных препаратов — со следующего года им будут выделяться бюджетные субсидии. Также на выставке анонсирован проект по поддержке малого аграрного бизнеса. Отрасли в целом будут предложены технологические решения — единая цифровая платформа для объединения ресурсов всех связанных с АПК ведомств, цифровизация сельхозпроизводства, дешевая и доступная связь.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В рамках гибкой поддержки аграриев власти обещают помощь и производителям ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных

За последние десять лет рост аграрного сектора составил 50%, сообщил Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень». Дальнейшее увеличение показателя, по его словам, возможно «при сохранении сбалансированной и гибкой системы господдержки». Премьер пообещал, что правительство продолжит помогать аграриям как с предоставлением краткосрочных кредитов по льготным ставкам на текущие полевые работы, так и с получением финансирования на инвестиционные проекты.

Михаил Мишустин напомнил, что с 2025 года действует новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В соответствии с ним сейчас, в частности, строятся или модернизируются мощности по выпуску ветеринарных препаратов. Со следующего года их производители начнут получать субсидии на компенсацию части расходов. В проекте бюджета-2026 на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше 1 млрд руб.

Продолжится поддержка изготовителей критически важных для АПК ферментов, пищевых и кормовых добавок, других вспомогательных средств. Особое внимание обещано небольшим хозяйствам, которым сложнее оставаться рентабельными,— со следующего года в рамках нового федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» планируется объединить все субсидии фермерам для повышения адресности поддержки.

Поскольку проблема простого наращивания объемов выпуска продукции для сокращения ее импорта перед аграриями уже стоит не так остро, как раньше, сектор готовят к качественным изменениям через применение актуальных технологий. Так, до 2030 года на единой цифровой платформе будут объединены все профильные министерства и ведомства, включая Минсельхоз, Росрыболовство и Россельхознадзор. Такое «единое окно» поможет упростить взаимодействие между участниками аграрного рынка и повысить его прослеживаемость. «Уже сегодня в шести государственных информационных системах собираются данные, которые охватывают все ключевые вопросы, в том числе мониторинг земель, организацию семеноводства, регистрацию животных и племенных хозяйств»,— сообщил глава правительства. Через такую систему с 1 марта 2026 года будут выдавать все племенные свидетельства и разрешения на импорт продукции.

При создании инновационной среды упор будет сделан на отечественные программные решения. По словам премьера, через четыре года с ними будет работать не менее 80% российских организаций. Уровень цифровизации в агросекторе будет расти, и это приведет к системной трансформации многих его производственных процессов, надеются власти.

Тотальная цифровизация и роботизация сельхозпроизводства должна стать ответом на имеющиеся в АПК сложности (проблемы с экспортом, нехватка кадров, ограничение доступа к зарубежным технологическим решениям) сказал на заседании глава Минцифры Максут Шадаев. По его данным, затраты на цифровизацию в сельском хозяйстве в 2024 году составили 13 млрд руб. С 2020 года эти расходы растут в среднем на 11% в год. В числе названных перспективных направлений — беспилотные системы для сельского хозяйства. Также министерство решает проблемы со связью на сельских территориях: в 2027 году министр обещает появление аналога «Старлинка», который обеспечит ее доступность, а также то, что «быстрый и достаточно дешевый интернет будет везде».

Анна Королева