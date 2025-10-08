Число раненых при ракетном ударе по белгородской Масловой Пристани выросло до 11

В результате удара ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Его слова приводит ТАСС.

Ракетный удар по поселку был нанесен 8 октября. Погибли три человека. Власти региона ранее сообщали о девяти пострадавших. Среди них — четыре женщины с осколочными ранениями и пять женщин с баротравмами.

При ударе были повреждены два многоквартирных дома, социальный объект и автомобили. Людей из поврежденных домов временно эвакуировали в ПВР.

Полина Мотызлевская