В Ростове компания «Балтика» в расширение производства вложит 2 млрд рублей

Компания «Балтика» в Ростове-на-Дону оборудует дополнительную линию розлива в алюминиевую банку и обустроит склад продукции. Соответствующее соглашение 8 октября заключили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор компании Дмитрий Визир в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2025». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В соответствии с соглашением компания вложит в развитие своей ростовской производственной площадки 2 млрд руб. Расширение производства позволит обеспечить компании стабильность объемов выпуска продукции и создать рабочие места. Запустить проект «Балтика» намерена до конца 2027 года. Сейчас проходит оформление земельный участок под проект.

По данным kartoteka.ru, филиал ООО «Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Ростов"» образован 15 апреля 2001 года в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Дмитрий Визир. Основной вид деятельности — производство пива.

Наталья Белоштейн