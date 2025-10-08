Начальницу кассы Усть-Джегутинского почтамта осудили за хищение

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии признал бывшую начальницу главной распорядительной кассы местного почтамта АО «Почта России» виновной в присвоении 437 тыс. руб. из кассы, сообщает пресс-служба судов КЧР.

Следствие установило, что с 1 июня по 30 ноября 2024 года женщина действовала умышленно и похищала наличные, используя служебное положение. Она вносила в автоматизированную систему ложные сведения, чтобы скрыть хищения. Общая сумма ущерба составила 437383,35 руб., рассчитанная по движению поступлений и выдачи наличных. Подсудимая полностью признала вину.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно, установил такой же испытательный срок и запретил в течение года работать на должностях с организационно-распорядительными и хозяйственными функциями в учреждениях федеральной почтовой связи. Гражданский иск «Почты России» на полную сумму ущерба суд удовлетворил. Приговор пока не вступил в силу.

Станислав Маслаков