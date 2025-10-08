В России растет спрос на трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья

В условиях сохраняющегося кадрового дефицита работодатели стали чаще нанимать иностранных сотрудников из стран дальнего зарубежья на замену мигрантам из СНГ. Об этом рассказала директор международного кадрового агентства «Синергия» Лидия Филатова. По ее словам, перемены на рынке труда связаны с ужесточением миграционного законодательства, которое на практике касается прежде всего безвизовых стран. Кроме того, приезжающие по квоте иностранцы закреплены за работодателем, а для их оформления не требуется дополнительных документов, что сильно упрощает процесс найма.

«Все сложнее привозить ближнее зарубежье. Запретов сейчас действительно очень много и будет только больше. Не просто так ввели обязательное знание русского языка для школьников из ближнего зарубежья <…> Из-за этого мы начали привлекать дальнее зарубежье: Индия, Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Шри-Ланка»,— рассказала госпожа Филатова на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Согласно постановлению правительства, годовая квота на привлечение визовых иностранных работников в 2025 году составляет 234 тыс. человек. При этом, по словам госпожи Филатовой, около 40% таких сотрудников задействованы в строительной сфере. Особенно хорошо себя зарекомендовали представители стран Африки: они хорошо переносят физическую нагрузку и жесткие климатические условия. Привезти такого сотрудника без учета услуг кадрового агентства обойдется приблизительно в 70 тыс. руб., отметила она.

«Основные отличия заключаются в том, что сотрудники из ближнего зарубежья к нам приезжают по патенту, его ежемесячно нужно пролонгировать. Если мы говорим про дальнее зарубежье, то такие сотрудники приезжают на основании разрешения на работу, которое выдается сроком на 365 дней. Этот сотрудник закреплен только за работодателем <…> Такие сотрудники приезжают на 2,5-3 года. Никаких дополнительных документов ему делать не нужно, вы только пролонгируете разрешение на работу», — уточнила эксперт.

Как писал «Ъ», Минтруд предлагает в 2026 году дополнительно ограничить найм иностранных работников в девяти отраслях экономики. Речь идет, в частности, о строительстве, общественном питании, розничной торговле алкоголем и табаком. Нынешняя разрешенная доля иностранцев в некоторых из этих сфер может быть сокращена до нуля.