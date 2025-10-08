В Херсоне будут идентифицировать покупателей алкоголя через мессенджер Мax

В Херсонской области обновили требования при оформлении лицензии на продажу алкоголя, включив туда обязательное подтверждение возраста покупателей через национальный мессенджер Мax. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли региона.

С 7 октября 2025 года при выездной проверке лицензиатов будет оцениваться наличие в торговых точках кассовой техники российского образца, официально оформленного персонала и работающей системы подтверждения возраста через цифровой ID Мax. Для торговых точек, которые уже получили лицензию, для внедрения системы идентификации возраста через Max предусмотрен переходный срок до 28 ноября.

«Обновление регламента направлено на повышение прозрачности процедур, обеспечение единых требований к лицензиатам и усиление контроля за соблюдением законодательства»,— отметили в минпромторге Херсонской области.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. В октябре в Max зарегистрировалось более 40 млн пользователей. Недавно в сервисе появился цифровой ID, благодаря которому можно подтвердить совершеннолетие, статус студента или многодетного родителя. Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из «Госуслуг».

Александр Дремлюгин, Симферополь