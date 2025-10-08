В Ярославской области повышен риск развития непереносимости глютена

Шесть регионов России, среди которых Ярославская область, включены генетиками в список субъектов с повышенным риском развития целиакии (хроническое генетическое заболевание, при котором пища с глютеном в составе повреждает слизистую оболочку пищеварительного тракта). Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ООО «Национальный центр генетических исследований» Ирина Колесникова информагентству ТАСС.

К регионам повышенного риска также относятся Костромская, Смоленская и Липецкая области, Северная Осетия, Марий Эл. Как пояснила госпожа Колесникова, в этих регионах «частота аллеля — варианта гена, связанного с риском развития заболевания, выше 13%».

К регионам пониженного риска относятся Вологодская, Тульская и Астраханская области. В ходе исследования были изучены данные 33 тыс. человек.

Алла Чижова