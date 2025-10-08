РЖД запустили новые вагоны СВ с увеличенными спальными местами

РЖД запустили новые спальные вагоны (СВ) первого класса, сообщили в пресс-службе компании. В них находятся восемь купе, в которых установлены мультимедийные экраны, регулируемое освещение, специальные места для верхней одежды, а также увеличенное до 2 метров спальное место (+16 см к стандартной длине).

В вагонах также есть отдельное помещение с душем. Там можно воспользоваться феном, гладильной доской и утюгом. В купе также предусмотрен вместительный отсек для ручной клади, кнопка вызова проводника, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы.

Сейчас эти вагоны используются в составах №19/20 «Тихий Дон» Ростов-на-Дону — Москва и №11/12 Анапа — Москва. В дальнейшем они появятся в поездах между Москвой и Новороссийском, Белгородом, Воронежем, Саранском, Тамбовом и Санкт-Петербургом.