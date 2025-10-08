Джорджу Мелони записали в соучастники

Давление пропалестинских активистов на власти Италии вышло на новый уровень. Во вторник премьер-министр Джорджа Мелони сообщила: на нее и двух членов ее кабинета подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) за «соучастие в геноциде палестинцев в секторе Газа». Этот иск можно считать продолжением многотысячных демонстраций, охвативших страну в последние недели. Если обращению дадут ход, следствию предстоит впервые найти ответ на вопрос, можно ли считать геноцидом то, что происходит в анклаве. Ранее МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако в его адрес подобных обвинений не выдвигалось.

Фото: Tiksa Negeri / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в эфире гостелеканала Rai заявила, что в Международный уголовный суд поступило обращение, в котором ее обвиняют в «соучастии в геноциде палестинцев» в секторе Газа. В числе обвиняемых также министр иностранных дел Антонио Таяни, глава Минобороны Гвидо Крозетто и, вероятно, глава оборонного холдинга Leonardo Роберто Чинголани. «Я не думаю, что в мире или в истории есть еще один случай жалобы такого рода»,— добавила Мелони.

По данным AFP, за обращением в МУС стоит пропалестинская организация (агентство не уточняет ее название). Документ подписали в общей сложности 50 человек. «Поддерживая правительство Израиля, особенно посредством поставок смертоносного оружия, правительство Италии стало соучастником продолжающегося геноцида и крайне тяжких военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против палестинского народа»,— говорится в обращении.

В Риме такую трактовку событий отрицают. Глава Минобороны Гвидо Крозетто указал, что страна поставляет в Израиль оружие только по контрактам, заключенным до 7 октября 2023 года, когда боевики «Хамаса» в ходе атаки убили около 1,2 тыс. человек и взяли в плен более 250 заложников.

При этом Италия обозначила Израилю четкие критерии передачи вооружения: оно не должно быть использовано против мирного населения в секторе Газа.

До этого вице-премьер Антонио Таяни и вовсе говорил, что страна полностью прекратила поставки вооружения своему союзнику. Повышенное внимание к контрактам между двумя странами связано с тем, что Италия вплоть до 2024 года входила в топ-3 поставщиков обычного вооружения Израилю — наряду с США и Германией. При этом контракты с Италией не предусматривали продажу тяжелого вооружения.

В центре внимания активистов находится и политическая позиция Италии. При Мелони страна до недавнего времени была близка к Израилю, а у премьера сложились доверительные отношения с президентом США Дональдом Трампом, которого еще со времен первого срока у власти считают главным союзником еврейского государства. В отличие от Франции и других европейских государств, Италия не стала признавать Государство Палестина, а также сохранила дипломатические и торговые связи с Израилем на прежнем уровне.

Настроения в Риме начали меняться лишь в последние месяцы — под давлением пропалестинских организаций и левых оппонентов правительства, к которым недавно присоединились профсоюзы. С сентября на улицы итальянских городов регулярно выходят десятки тысяч людей, протестующих против действий Израиля в секторе Газа и позиции властей.

Последняя акция прошла в минувшую пятницу. По подсчетам властей, она собрала 400 тыс. участников по всей стране, организаторы назвали цифру, втрое больше официальной. Триггером новой волны протестов стало задержание властями Израиля флотилии с пропалестинскими активистами на борту (они утверждали, что пытались прорвать блокаду сектора Газа, чтобы доставить туда гуманитарную помощь). Среди 500 участников акции было 40 итальянцев. Изначально итальянские военные корабли сопровождали флотилию, однако затем отступили и не стали препятствовать перехвату судов израильскими военными.

Мелони жестко раскритиковала действия протестующих и указала на то, что устроенная ими акция не поможет делу палестинцев, но существенно осложнит жизнь простых итальянцев.

За протестующих вступилась лидер Демократической партии Элли Шлейн, которая назвала позором неприсоединение Италии к решению ряда стран признать Палестину и указала на то, что Мелони была не в состоянии признать преступления Израиля в анклаве.

Пока нарастание протестов несет для Мелони больше рисков, чем обращение активистов в МУС. С начала операции Израиля в анклаве подобные обращения в Гаагу уже были инициированы и против правительства Израиля, и против Германии как одного из ведущих поставщиков тяжелого вооружения. Однако МУС пока не давал хода обвинениям в геноциде: подобная формулировка по отношению к ситуации в Газе лишь недавно впервые была использована в ООН и остается предметом ожесточенных споров. Выданный МУС в мае 2024 года ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и уже экс-министра обороны Йоава Галанта также не затрагивал вопрос геноцида: их обвинили в военных преступлениях.

Вероника Вишнякова