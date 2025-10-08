Самарская губдума хочет добиться для Чапаевска звания «Город трудовой доблести»
На внеочередном заседании комитета по местному самоуправлению в Самарской губернской думе обсудили возможность присвоения Чапаевску звания «Город трудовой доблести». Данный вопрос был внесен в повестку.
Согласно данным администрации Чапаевска, во время Великой Отечественной войны из Чапаевска на фронт отправились более 18 тыс. человек. В тылу жители, включая женщин и детей, работали на оборонных предприятиях. На местных заводах в числе прочего производили боеприпасы.
В Самарской области звание «Города трудовой доблести» присвоено Самаре и Сызрани.