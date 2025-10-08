В Нижегородской области набирают снайперов, саперов и музыкантов для Минобороны

Младших командиров, разведчиков, связистов, снайперов, саперов, зенитчиков и музыкантов военного оркестра набирают в Нижегородской области для 12 Главного управления министерства обороны РФ. По данным областного правительства первые 27 нижегородцев уже заключили военные контракты и отправились к месту несения службы.

Также в списке вакансий водители, технические, инженерные, медицинские и другие специалисты. Возраст кандидатов должен быть от 18 до 42 лет. Прошедшие отбор кандидаты получат единовременную выплату почти 1,3 млн руб. Средняя ежемесячная заработная плата — 60 тыс. руб.

Андрей Репин