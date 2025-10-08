Житель Алтая пытался застрелить сотрудника ФСБ на заправке в Омской области

В Омской области житель Республики Алтай выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Инцидент произошел на заправочной станции в Калачинском районе области. По данным региональной прокуратуры, фигурант дела произвел не менее двух прицельных выстрелов из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сотрудника ФСБ, осуществлявшего оперативно-разыскные мероприятия.

Пули попали в автомобиль в силовика. После нападения жителя Алтай задержали.

Александра Стрелкова