В Свияжске на ремонт дебаркадера выделят 84,3 млн рублей

В историко-архитектурном заповеднике «Остров-град Свияжск» выполнят капитальный ремонт дебаркадера, благоустроят набережную и озеленят территорию. На эти цели выделили 84,3 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Дебаркадер — плавучий причал, пришвартованный на острове-граде Свияжск со стороны набережной реки Свияги. Он был построен на Костромской судоверфи в 1969 году и долгое время использовался как учебная база для Казанского речного техникума. В 2021 году дебаркадер отбуксировали к набережной Свияжска. Планировалось отреставрировать его и сделать частью Музея реки, где можно было бы показать быт речников, а также рассказать о становлении и развитии речного транспорта в регионе.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Деньги выделят из бюджета Татарстана.

Анна Кайдалова