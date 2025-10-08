В Рязани задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в Москве

На юго-востоке Москвы задержали уроженца Самары, пытавшегося изнасиловать девушку около Лефортовского парка. Против него возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту, сообщило столичное управление Следственного комитета России (СКР).

Злоумышленник напал с ножом на потерпевшую утром 7 октября. Он попытался изнасиловать ее, но девушка дала отпор. После этого преступник скрылся.

Правоохранители задержали фигуранта в Рязани. Следствие проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям. По данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник был ранее судим за грабеж и причинение вреда здоровью средней тяжести.

Никита Черненко