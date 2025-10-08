В Оренбуржье арестован иностранный гражданин, обвиняемый в даче взятки в крупном размере

В Первомайском районе Оренбургской области по решению суда арестован иностранный гражданин. Он обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый на участке автомобильной дороги в Первомайском районе лично передал пограничнику взятку в размере 30 тыс. руб. Затем перевел на его банковскую карту еще 220 тыс. руб. Деньги передавались за «обеспечение беспрепятственного ввоза на территорию РФ грузов и товаров без прохождения процедур пограничного контроля».

После этого обвиняемого задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области. Следственные органы занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

Руфия Кутляева