Волгоградская область возьмет в долг у банков 10 миллиардов рублей

Волгоградская область планирует привлечь 10 млрд руб. для пополнения бюджета. Комитет финансов региона объявил аукционы на десять возобновляемых кредитных линий, каждая с лимитом 1 млрд руб. Кредиты будут предоставлены на сроки от 729 до 741 дня, начиная с ноября и декабря 2025 года.

Ставка по кредитам не должна превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 3,5 процентного пункта. Средства направят на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов. Прием заявок завершится 24 октября, а итоги подведут 28 октября.

В августе Волгоградская область уже привлекла 9,3 млрд руб. от Сбербанка на похожие цели. На 2025 год доходы областного бюджета составляют 183,6 млрд руб., расходы — 196,3 млрд руб., что создает дефицит в 12,7 млрд руб.

Никита Маркелов