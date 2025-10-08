Ульяновск лидирует по количеству квадратных метров жилья на единицу маткапитала

Аналитики «ЦИАН» (российской онлайн-платформы по продаже и аренде недвижимости) опубликовали рейтинг городов России по количеству квадратных метров жилья, которые можно будет купить в 2025 году на маткапитал. Об этом компания сообщила в Telegram-канале «Циан для профи».

Рейтинг составлялся для городов с численностью более 500 тыс. человек в связи с тем, что в 2026 году выплата на первого ребенка будет увеличена на 6,8% — до 737,2 тыс. руб. «Цены на вторичке растут сейчас на уровне +6% в год, т.е. в большинстве крупных городов покупательная способность маткапитала даже немного увеличится»,— замечает эксперт направления «Циан.Аналитика» Елена Бобровская.

Согласно составленному рейтингу, его безусловным лидером стал Ульяновск, где на единицу маткапитала можно купить 7,8 кв. м жилья (в рейтинге за апрель 2025 года Ульяновск с объемом 7,6 кв м на один маткапитал был на втором месте после Оренбурга). Тольятти занимает в рейтинге четвертое место (7,3), Самара — 23 место (5,5). На последнем месте — Москва (1,9).

Сергей Титов, Ульяновск