Иран освободил 19-летнего иностранца после снятия обвинений в шпионаже

Власти Ирана освободили 19-летнего гражданина Франции и Германии Леннарта Монтерлоса, который был арестован по обвинению в шпионаже. Он был оправдан судом два дня назад.

По данным AFP, Леннарто Монтерлос был освобожден из-под стражи в минувшие выходные. Он находился во французском посольстве в Тегеране, где ждал оформления документов для выезда из Ирана, рассказали источники агентства. По словам одного из них, он отправится во Францию 9 октября.

Леннарто Монтерлос был задержан 16 июня в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, в то время как в стране третий день продолжались атаки со стороны Израиля. Молодой человек путешествовал на велосипеде из Европы. Иранские власти сути обвинений в шпионаже так и не раскрыли. 6 октября с учетом «сомнений относительно состава преступления» суд его оправдал.

Лусине Баласян